Juve Stabia | Alfredo Guerri è il nuovo presidente
Alfredo Guerri è stato nominato nuovo presidente della Juve Stabia. La società ha annunciato ufficialmente il cambio di leadership, segnando l'inizio di una nuova fase per il club. Guerri subentra alle precedenti amministrazioni e assume il ruolo di massimo rappresentante della squadra. La società ha comunicato la nomina tramite i propri canali ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità della nomina o sui piani futuri del club.
. La Juve Stabia apre un nuovo capitolo della propria storia con l’arrivo di Alfredo Guerri alla guida del club gialloblù. Dopo settimane decisive per il futuro societario e un lungo percorso caratterizzato da incertezze e difficoltà, l’imprenditore umbro, già vicino alla società come sponsor e sostenitore, assume la presidenza delle Vespe con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità al progetto sportivo. Guerri è stato tra i protagonisti del sostegno economico che ha consentito alla Juve Stabia di superare una fase particolarmente delicata. La sua vicinanza al club e alla città ha contribuito a rafforzare il legame con la tifoseria, che nelle ultime settimane aveva espresso apertamente fiducia nella sua candidatura. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Ufficiale, la Juve Stabia passa ad Alfredo Guerri
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