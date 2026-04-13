Dopo aver lasciato il ruolo di Amministratore Delegato, Filippo Polcino torna alla Juve Stabia assumendo la carica di Presidente. Qualche settimana fa, aveva ringraziato la città di Castellammare e salutato la squadra, segnando la fine di un suo periodo nel club. Ora, con questa nuova nomina, si riapre un capitolo diverso, segnato da un ritorno alle origini e da una presenza che riprende in modo diretto il suo percorso nel club.

Tempo di lettura: 2 minuti “Grazie di tutto Castellammare e arrivederci “. Così si era chiuso il messaggio col quale Filippo Polcino, allora Amministratore Delegato, aveva salutato il pianeta Juve Stabia poco meno di un paio di mesi fa. Arrivederci appunto e alla fine la distanza temporale è stata breve perchè il professionista sannita ritorna in sella e lo fa prendendosi la poltrona di Fabio Scacciavillani nel ruolo di Presidente Esecutivo del Consiglio d’Amministrazione in quota Brera Holding-Solmate. Un tuffo nel passato con uno sguardo al futuro, il tutto attraverso quello che si definisce l’usato sicuro, l’uomo che ha legato il suo nome a un periodo foriero di grandi risultati: dalla promozione in B fino alla semifinale play off per la Serie A della scorsa stagione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un futuro che profuma di passato, Filippo Polcino torna alla Juve Stabia: è il nuovo Presidente

Juve Stabia, si è dimesso il sannita Polcino da Amministratore DelegatoTempo di lettura: 7 minutiSi è chiusa l’esperienza di Filippo Polcino alla Juve Stabia con il dirigente sannita che ha rassegnato le dimissioni.

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