Dopo le recenti dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione, la Juve Stabia si trova a dover affrontare un momento di incertezza. La decisione è stata comunicata subito dopo un incontro ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla motivazione. La squadra e la dirigenza sono ora impegnate a valutare i prossimi passi per definire la propria struttura organizzativa e pianificare le prossime mosse.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Castellammare di Stabia, 18 aprile 2026. Dopo il pareggio contro il Catanzaro (1-1), la situazione in casa Juve Stabia ha preso una piega inaspettata. Durante la conferenza stampa immediatamente successiva al match, il presidente esecutivo del consiglio di amministrazione del club gialloblu, Filippo Polcino, ha annunciato le sue dimissioni, sollevando interrogativi su un possibile passaggio di quote societarie. Il presidente ha commentato: “Ho ritenuto opportuno intervenire dopo tutto quello che è avvenuto oggi e sono anche stanco della situazione di continua emergenza”.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Presidente del CDA Polcino si dimette: la Juve Stabia in cerca di nuove direzioni.

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