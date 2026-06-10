Da bambino, il cantante ricorda di aver mangiato i ritagli delle ostie non ancora consacrate in un convento di Santa Chiara, in Toscana. I pomeriggi estivi trascorsi vicino al monastero sono stati un ricordo di infanzia. La storia si svolge a Cortona, in provincia di Arezzo, e si focalizza sui momenti passati in un tempo passato, quando la visita al convento rappresentava un’esperienza particolare e quotidiana.

Cortona (Arezzo), 10 giugno 2026 – Storie di altri tempi, ricordi di bambino. Di quando, nei pomeriggi d’estate, si avvicinava al convento di Santa Chiara delle suore clarisse. Grande successo e grande curiosità dei suoi fan: Lorenzo Jovanotti ha incontrato pubblicamente le religiose, in una sorta di tavola rotonda a cui tanti cortonesi hanno partecipato. Un evento voluto dalle stesse clarisse, che da sempre conoscono uno dei cittadini di Cortona più famosi come è appunto Cherubini. L’incontro pubblico. Un incontro che ha avuto successo anche sui social, con migliaia di visualizzazioni sul profilo Instagram del Comune di Cortona. Per le clarisse un bel momento, a cui tenevano molto, loro che certo fanno una vita ritirata ma restano in contatto con il mondo anche grazie al profilo Instagram del monastero che gestiscono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jova bambino e la Toscana che fu: “Mangiavo in convento i ritagli delle ostie non ancora consacrate”

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