Furto sacrilego alla Madonna della Colonna | rubati calici pissidi e ostie consacrate
Sabato 6 giugno 2026, alla Madonna della Colonna a Fano, sono stati rubati calici, pissidi e ostie consacrate. Il furto ha causato danni materiali e un senso di sconforto tra i presenti. La chiesa è stata presa di mira da un gruppo di persone che ha forzato le suppellettili sacre, portando via gli oggetti di valore e le ostie. La scoperta è avvenuta durante le funzioni religiose, con i fedeli che hanno subito il danno.
Fano (Pesaro e Urbino) sabato 6 giungo 2026 - Non un semplice furto, ma un raid che ha lasciato dietro di sé devastazione e amarezza. Nella notte tra giovedì e venerdì i malviventi hanno preso di mira la chiesa della Madonna della Colonna, in zona Tre Ponti, entrando dal retro della struttura dopo aver abbattuto una porta murata per accedere all’interno del santuario. Una volta dentro hanno rovistato ovunque, mettendo a soqquadro locali, armadi, cassetti e persino l’altare. Nel corso dell’incursione è stato danneggiato anche il quadro religioso che dal 1944 domina la parte alta della chiesa, segno di una devozione antica e ancora molto sentita dalla comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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