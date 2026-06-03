Un atleta di 34 anni ha raccontato di aver vissuto un grave momento dopo una diagnosi, che ha portato a un peggioramento emotivo e fisico. Ha detto di non riuscire più a respirare dal dolore e di aver mangiato molto per affrontare il disagio, guadagnando 4 kg. Ha anche riferito di aver vissuto un compleanno che ha sentito come distante, quasi come fosse di qualcun altro.

Ancona – Sono 34. “I 33 erano gli anni di qualcun altro, forse per questo non mi sono piaciuti molto. Da oggi, invece, è tutta un'altra storia”. Gianmarco Tamberi, il ragazzo d’oro di Tokyo, si è trovato di fronte a un salto nel buio. “Fatemi raccontare un attimo perché sono scomparso negli ultimi mesi. A fine gennaio mi è stata diagnosticata una fascite plantare al piede destro. Da quel giorno tutto è precipitato lentamente. Ho iniziato le cure come da protocollo, ma il piede non faceva che peggiorare giorno dopo giorno. Ho quindi iniziato con terapie più invasive, ma senza alcuna risposta. Sono andato a Monaco con la speranza di risolvere, ma sono ritornato ancora una volta con cattive notizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’abisso di Gimbo: “Dopo la diagnosi tutto è precipitato, non respiravo più dal dolore. Mangiavo e mangiavo per non pensare, ho preso 4 kg”

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