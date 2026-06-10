La conferma della partenza di Alvaro Arbeloa ha aumentato le possibilità di un ritorno di José Mourinho come allenatore del Real Madrid. Le voci di un suo possibile ritorno si sono intensificate dopo questa notizia, che sembra avvicinare ulteriormente questa eventualità.

2026-06-09 21:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il ritorno di Jose Mourinho al Real Madrid come allenatore ha fatto un passo avanti dopo la conferma della partenza di Alvaro Arbeloa. L’uscita dell’ex difensore Arbeloa era attesa da tempo dopo un mandato deludente durante la seconda metà della stagione 2025-26 che li ha visti finire secondi nella Liga, perdere nei quarti di finale di Champions League e non riuscire a vincere la Copa Del Rey. Un comunicato recita: “Il Real Madrid CF e Álvaro Arbeloa hanno raggiunto un accordo per porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Jose Mourinho: il ritorno del Real Madrid è più vicino dopo la partenza di Arbeloa confermata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JOSÉ MOURINHO IS BACK TO REAL MADRID | Parody BZRP, Daddy Yankee

Notizie e thread social correlati

BREAKING: Jose Mourinho è d’accordo sul ritorno del Real MadridSecondo fonti vicine al club, l’ex allenatore ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per tornare sulla panchina del team.

La leggenda del Real Madrid Iker Casillas chiede il ritorno dell’ex allenatore, e non si tratta di Jose MourinhoOggi il nome di un ex allenatore del club è stato menzionato da Iker Casillas durante un'intervista, quando gli è stato chiesto chi dovrebbe guidare...

Temi più discussi: Mourinho al Real Madrid, è il giorno: l'arrivo nel pomeriggio e la presentazione domani; Real Madrid, il ritorno di Mourinho costa caro: ecco quanto dovrà pagare al Benfica; Mourinho-Real, il ritorno a Madrid dello Special One potrebbe costare 15 milioni: il motivo; Mourinho al Real se Perez vince le elezioni? La risposta del Benfica.

[Ornstein] Jose Mourinho firma il contratto come nuovo allenatore del Real Madrid reddit

Le elezioni presidenziali del Real Madrid l’hanno confermato: sarà José #Mourinho il prossimo allenatore dei Blancos. Con il ritorno dello Special One, potrebbe rivedersi un’altra faccia nota delle parti di Valdebebas: come anticipato dal giornalista spagnolo x.com

José Mourinho saluta il Benfica: È stato un onore e un privilegio rappresentare questo clubIl Real Madrid si prepara ufficialmente al ritorno del suo Re Sole. Dopo le tese e controverse elezioni presidenziali, il club della capitale può tornare a concentrarsi sul calcio giocato. Con la ... derbyderbyderby.it

Il Benfica conferma: il Real pagherà 15 milioni per Mourinho. Lo Special One a Valdebebas: c’è la dataIl conto alla rovescia è ormai iniziato. Tra poco più di un mese i sostenitori del Real Madrid potranno rivedere José Mourinho alla guida della squadra, in quello che si preannuncia come uno dei ritor ... tuttosport.com