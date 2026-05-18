BREAKING | Jose Mourinho è d’accordo sul ritorno del Real Madrid

Da justcalcio.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti vicine al club, l’ex allenatore ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per tornare sulla panchina del team. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, dopo settimane di negoziati tra le parti coinvolte. La decisione si basa su un’intesa raggiunta sui termini contrattuali e le condizioni della collaborazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato ancora comunicato pubblicamente, ma le notizie circolano con insistenza nel mondo del calcio.

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2026-05-18 10:43:00 Breaking news: Jose Mourinho ha concordato i termini del suo ritorno al Real Madrid, secondo l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano. La mossa era attesa da tempo con l’allenatore del Benfica Mourinho la scelta preferita del presidente Florentino Perez. Ma Romano ha riferito che i termini personali per un accordo biennale sono stati concordati verbalmente e le formalità saranno completate questa settimana. BREAKING: José Mourinho torna al Real Madrid, CI SIAMO! Tutti i termini sono stati concordati verbalmente tra José Mourinho e il Real Madrid, in attesa di firmare tutti i documenti. Piano per un contratto iniziale di due anni, JM si recherà a Madrid dopo la partita Real-Bilbao. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Is bringing JOSE MOURINHO back to REAL MADRID really a good idea

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