Oggi il nome di un ex allenatore del club è stato menzionato da Iker Casillas durante un'intervista, quando gli è stato chiesto chi dovrebbe guidare il Real Madrid in futuro. Casillas ha espresso il desiderio di vedere di nuovo alla guida tecnica quella figura che ha già lavorato con il team. La richiesta ha attirato l’attenzione di molti appassionati e media, portando a discussioni sul possibile ritorno di questa figura nel club.

2026-05-08 16:46:00 Il web non parla d’altro: Oggi è stato chiesto a Iker Casillas la sua opinione su chi dovrebbe allenare il Real Madrid in futuro, e ha offerto un nome del recente passato del club. Il portiere Casillas, che ha collezionato oltre 500 presenze con il Real Madrid in una brillante carriera che lo ha visto vincere la Liga cinque volte e la Champions League in tre occasioni, ritiene che il presidente Florentino Perez dovrebbe riassumere Xabi Alonso, meno di quattro mesi dopo il suo esonero. L’arrivo di Alonso la scorsa estate avrebbe dovuto inaugurare una nuova era al Santiago Bernabeu con il suo stile di stampa ritenuto perfetto per trascinare il Real Madrid nell’era moderna dopo l’approccio conservatore adottato dall’esperto Carlo Ancelotti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La leggenda del Real Madrid Iker Casillas chiede il ritorno dell’ex allenatore, e non si tratta di Jose Mourinho

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