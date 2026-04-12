Il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck si è concluso con una decisione sorprendente: l’attore ha ceduto completamente la sua quota dell’ex proprietà di Beverly Hills a Jennifer Lopez, senza ricevere nulla in cambio. La transazione riguarda l’intera partecipazione nella residenza, un gesto che porta il valore complessivo della donazione a circa 60 milioni di dollari. La cessione si è verificata senza accordi di pagamento o contropartite.

Il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck si chiude con un gesto decisamente inaspettato: la cessione integrale, senza alcuna contropartita, della quota dell’attore della loro ex residenza di Beverly Hills. Un trasferimento che, secondo le ricostruzioni, vale circa 60 milioni di dollari e che ridisegna gli equilibri patrimoniali tra le due star. L’accordo rientra nella ridefinizione della divisione dei beni successiva alla fine del matrimonio, formalizzata nel gennaio 2025. Nei documenti legali si precisa che il trasferimento della proprietà è considerato, ai fini fiscali federali, un passaggio tra coniugi conseguente al divorzio. Le parti, inoltre, si assumono autonomamente gli oneri fiscali derivanti dall’operazione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez, il regalo d’addio di Ben Affleck vale 60 milioni

Jennifer Lopez e Ben Affleck ritirano dal mercato la villa di Beverly HillsLe due star hanno deciso di non vendere la loro dimora condivisa durante il loro periodo da marito e moglie fino al divorzio nel 2024.

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Jennifer Lopez & Ben Affleck Meet During School Play