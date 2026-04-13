Il divorzio tra l’attore e la cantante si è concluso con una decisione insolita: la villa del valore di 60 milioni di dollari è stata trasferita gratuitamente all’ex partner. La separazione, che ha attirato molta attenzione nel mondo di Hollywood, si è risolta senza complicazioni legali sul patrimonio immobiliare. La casa, considerata una delle più costose della zona, passa così di mano senza ulteriori controversie o accordi finanziari.

Nel panorama delle separazioni hollywoodiane, dove gli scontri legali e le battaglie patrimoniali rappresentano quasi la norma, il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez ha preso una piega decisamente inaspettata. L’attore ha ceduto gratuitamente alla sua ex moglie l’intera quota della sontuosa villa di Beverly Hills che avevano acquistato insieme, un immobile dal valore stimato di circa 60 milioni di dollari. Un gesto che ha sorpreso i media e che solleva interrogativi sulle reali motivazioni dietro questa scelta apparentemente generosa. La notizia è emersa venerdì scorso attraverso documenti giudiziari ottenuti da TMZ, che rivelano una modifica all’accordo di divisione patrimoniale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Divorzio da capogiro: ecco perché Affleck ha ceduto gratis la villa da 60 milioni alla sua ex Jennifer Lopez

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