Jason Momoa e Lisa Bonet si sono riuniti per la festa di diploma della figlia Lola. I due sono stati fotografati insieme mentre partecipavano all’evento, che si è svolto ieri pomeriggio. Non ci sono state dichiarazioni pubbliche né altre occasioni di incontro ufficiali. La celebrazione si è svolta in una location all’aperto, con amici e parenti presenti per l’occasione.

Jason Momoa, che è nato alle Hawaii, è stato fotografato mentre la aiutava a sistemare le tradizionali ghirlande hawaiane colorate, le leis, un omaggio alle sue radici. E c’è un dettaglio divertente: sul cappello da diploma della ragazza compariva la scritta «Hold my poodle», una citazione ironica della commedia cult White Chicks. La festa del diploma di Lola mostra che Jason Momoa e Lisa Bonet collaborano nell'educazione dei figli, e sanno mettere da parte eventuali tensioni personali per garantire stabilità affettiva e serenità. Un bell’esempio di genitorialità condivisa anche dopo la separazione, un equilibrio che va oltre la fine della storia d'amore. Erano considerati una delle coppie più belle del cinema, il loro legame sembrava inscalfibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jason Momoa e Lisa Bonet di nuovo insieme, ma solo per la festa per il diploma della figlia Lola

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Jason Momoa and Ex-Wife Lisa Bonet Reunite for Daughter Lolas High School Graduation

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