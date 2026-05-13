L'attore noto per aver interpretato Aquaman in un film di Zack Snyder ha annunciato di essere sul set del sequel di Superman. La produzione del film è in corso e il ritorno della Justice League sembra più vicino. Questa notizia arriva dopo le recenti riprese e le conferme ufficiali riguardo al progetto. I dettagli sulla trama rimangono riservati, mentre le riprese continuano in varie location.

Dopo aver vestito i panni di Aquaman nell'universo di Zack Snyder, l'attore è pronto alla sua prossima avventura in quelli di Lobo, un mercenario intergalattico che ha fatto parte del superteam della DC Jason Momoa ha interpretato per anni Aquaman quando ancora esisteva il DC Extended Universe di Zack Snyder, ma è pronto per la sua prossima avventura nel nuovo DC Universe di James Gunn. L'attore debutterà nei panni di Lobo nel prossimo Supergirl, previsto nelle sale a giugno, ma quasi certamente tornerà anche in altri futuri progetti DCU e il successivo potrebbe essere proprio l'atteso sequel di Superman, Man of Tomorrow. Jason Momoa, prove di Justice League: avvistato sul set di Man of Tomorrow L'attore sarebbe stato avvistato sul set di Atlanta e dovrebbe quindi riprendere i panni del personaggio anche nella .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jason Momoa sul set di Superman 2: il ritorno della Justice League è più vicino

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