Supergirl | Online il nuovo trailer del film con Milly Alcock e Jason Momoa come Lobo

È stato diffuso online il trailer ufficiale di “Supergirl”, il nuovo film del DC Universe diretto da Craig Gillespie. Nel trailer si vedono le interpreti principali, tra cui Milly Alcock e Jason Momoa, quest’ultimo nel ruolo di Lobo. Il film è prodotto da Warner Bros. Pictures e rappresenta un nuovo capitolo nella serie cinematografica dedicata ai personaggi di casa DC.

Il nuovo capitolo del DC Universe è finalmente realtà. Warner Bros. Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di “Supergirl”, il cinecomic diretto da Craig Gillespie che promette di rivoluzionare l’immagine della Ragazza d’Acciaio. La notizia che sta facendo impazzire i fan? Il debutto ufficiale di Jason Momoa nei panni di Lobo, il cacciatore di taglie intergalattico. Data di uscita e debutto di Milly Alcock. L’attesa sta per finire: Supergirl arriverà nelle sale italiane il 25 giugno 2026. Protagonista assoluta è Milly Alcock ( House of the Dragon ), che vestirà i panni di Kara Zor-El in una versione decisamente più cruda e sfaccettata rispetto al passato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Supergirl: Online il nuovo trailer del film con Milly Alcock e Jason Momoa come Lobo Articoli correlati Supergirl: Jason Momoa è Lobo nel nuovo teaserIn estate arriverà nei cinema di tutto il mondo il nuovo film diretto da Craig Gillespie con star Milly Alcock, ecco un video inedito condiviso da... Leggi anche: Supergirl | Il nuovo teaser introduce Jason Momoa nel DCU come Lobo Supergirl l Teaser Trailer Oficial Aggiornamenti e contenuti dedicati su Milly Alcock Temi più discussi: Supergirl: il nuovo teaser contiene un cameo di David Corenswet versione Superman; Supergirl – Nel nuovo trailer (in arrivo domani) ci sarà anche Superman, ecco il teaser; Supergirl: nuovo trailer in arrivo domani; Supergirl: 8 test screening, finali diversi e cambi alla colonna sonora. Supergirl, online il nuovo trailer: Milly Alcock è una supereroina ribelle nel nuovo film DCNuovo sguardo anche all'adorabile Krypto e a Jason Momoa, che dopo Aquaman torna nell'universo DC per interpretare Lobo ... bestmovie.it Supergirl: Milly Alcock è la nuova Kara Zor-El tra vendetta e giustizia nel nuovo trailerGuarda il trailer ufficiale di Supergirl. Milly Alcock debutta nel DCU di James Gunn in un'avventura interstellare. Al cinema dal 25 giugno 2026. universalmovies.it Altra tappa della promozione del film DC Comics/Warner Bros in arrivo al cinema il 25 giungo prossimo: ecco il nuovo trailer ufficiale in italiano del film con Milly Alcock nel ruolo di #Supergirl. - facebook.com facebook