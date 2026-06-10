Jane Fonda ha partecipato a una protesta a New York, criticando l’attuale clima negli Stati Uniti. Ha dichiarato che il situazione è più pericolosa rispetto al passato, paragonandola all’epoca del maccartismo. Durante l’evento, ha denunciato le strategie utilizzate per reprimere il dissenso politico, senza entrare in dettagli specifici. La sua presenza ha attirato l’attenzione sui metodi di controllo e censura adottati nel paese.

Perché Jane Fonda paragona l'attuale clima americano al maccartismo?. Quali strategie specifiche vengono usate per soffocare il dissenso politico?. Come influiscono le fusioni tra grandi società media sulla libertà?. Quali sono i rischi concreti per la tenuta del Primo Emendamento?.? In Breve Manifestazione Rise Up, Sign Out prevista per la prossima domenica a New York. Evento coincide con l'ottantesimo compleanno di Donald Trump. Protesta denuncia fusioni tra grandi società media e minacce ai giornalisti. Confronto con il clima politico degli anni 1940 e 1950. Jane Fonda guida la protesta a New York contro le libertà civili. L’attrice e attivista Jane Fonda annuncia una manifestazione di protesta a New York per la prossima domenica, in coincidenza con l’ottantesimo compleanno di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jane Fonda guida la protesta a NY: ‘L’America è più pericolosa

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