Ieri si sono svolte oltre 3.000 manifestazioni in diverse città degli Stati Uniti e in capitali europee come Roma e Madrid, con l’obiettivo di denunciare l’escalation della guerra in Iran e l’aumento delle tensioni alla Casa Bianca. Tra i partecipanti più noti ci sono artisti e attivisti che si sono uniti in mobilitazioni di massa per esprimere il proprio dissenso.

Il movimento è iniziato nel febbraio dello scorso anno e in questa terza edizione è stato spinto dalla guerra in Iran, un conflitto che si fa già sentire sul portafoglio attraverso il conseguente aumento dei prezzi dei carburanti, dell'inflazione e del crollo dei mercati azionari di tutto il mondo. Tuttavia, è in Minnesota che l'indignazione contro l'amministrazione Trump è maggiore. Il ricordo di Renee Good e Alex Pretti, i due cittadini uccisi a gennaio dagli agenti dell'ICE, ha trasformato questo Stato nel chilometro zero delle manifestazioni e ieri il discorso di Springsteen, che si appresta a iniziare il suo Land of Hopes and Dreams tour (apertamente concepito come tour di protesta) nello stesso luogo, non ha usato mezzi termini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bruce Springsteen guida la protesta contro «King Trump» in una mobilitazione di massa con Jane Fonda e Robert De Niro tra gli altri protagonisti delle manifestazioni

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