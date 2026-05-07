Dopo aver appreso la notizia della morte dell'ex marito, Jane Fonda ha condiviso un messaggio sui social, ricordando il loro rapporto. La attrice ha scritto che lui è entrato nella sua vita come un pirata e che con lui non è più stata la stessa. La loro relazione si è conclusa diversi anni fa, ma lei ha continuato a parlare di lui in modo aperto e diretto.

Jane Fonda e Ted Turner sono stati sposati dal 1991 al 2001. All’epoca, la loro relazione destava sorpresa: lei era una democratica convinta, mentre l’imprenditore era noto per le sue dichiarazioni controverse e conservatrici, che gli erano valse il soprannome di «Bocca del Sud». «Nessuno mi aveva mai fatto capire di avere bisogno di me» L’attrice ricorda l’incontro con Ted Turner, la scoperta di un uomo capace di sorprenderla: «Ha fatto irruzione nella mia vita come un pirata di folgorante bellezza, profondamente romantico e audace, e da allora non sono più stata la stessa. Aveva bisogno di me. Nessuno mi aveva mai fatto capire di avere bisogno di me, e non era una persona qualunque ad averne: era il creatore della CNN e di Turner Classic Movies, l’uomo che aveva vinto la Coppa America ed era considerato il miglior velista del mondo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jane Fonda ricorda l'ex marito Ted Turner: «Ha fatto irruzione nella mia vita come un pirata. Con lui non sono più stata la stessa»

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