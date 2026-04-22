Duranti non ha dubbi | Siamo forti Marigliano è già alle spalle

Il club di pallacanestro di Avellino ha affrontato una sconfitta in trasferta contro Marigliano, lasciando un risultato difficile da digerire. Nonostante l’esito negativo, il portavoce della squadra ha dichiarato che la squadra si sente forte e che la partita contro Marigliano è ormai alle spalle. La squadra si prepara a riprendere il campionato con determinazione, confidando nel lavoro svolto finora.

Tempo di lettura: 2 minuti La sconfitta di Marigliano brucia, ma non spegne l’entusiasmo in casa Scandone Avellino. A fare il punto della situazione è Bruno Duranti, ala biancoverde, che analizza il momento dei lupi con un mix di realismo e determinazione. Nonostante il passo falso esterno, il messaggio che arriva dallo spogliatoio è chiaro: un inciampo non può cancellare mesi di crescita costante. “Veniamo da una sconfitta che sicuramente non ci fa piacere e ci dispiace molto per il significato che aveva questa partita”, ha esordito Duranti, invitando però l’ambiente a non perdere la bussola. “Non dobbiamo vanificare il grande lavoro fatto negli ultimi mesi, durante i quali abbiamo raccolto tantissima positività.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Duranti non ha dubbi: “Siamo forti, Marigliano è già alle spalle” Notizie correlate Presa al supermercato con 6 kg di formaggio rubato: ha già 7 furti alle spalleAncora guai con la giustizia per una donna di 51 anni, fermata al supermercato Rossetto dopo aver nascosto diversi prodotti nella borsa Ancora guai... L'Inter si compatta: tutti ad Appiano al fianco di Chivu. Derby già alle spalle senza traumiDi tutte le sconfitte possibili, di tutte quelle immaginabili, l’ultima nel derby è per l’Inter la più pericolosa, almeno in questo particolare...