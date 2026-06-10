L’Italia ha pareggiato con la Svezia in una partita valida per le qualificazioni, assicurandosi così l’accesso ai play-off. La squadra svedese è riuscita a ribaltare il risultato dopo essere stata in svantaggio, segnando due gol nel secondo tempo. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-2. Nel primo turno dei play-off, l’Italia affronterà una squadra ancora da definire.

Quali squadre affronterà l'Italia nel primo turno dei play-off? Come ha fatto la Svezia a ribaltare il vantaggio iniziale? Perché gli errori difensivi hanno impedito la vittoria alle Azzurre? Quando si terrà il sorteggio per definire gli avversari mondiali??? In Breve Gol di Oliviero al 36' e Piemonte al 45' hanno aperto il punteggio. Lundkvist e Rolfö hanno pareggiato per la Svezia nel secondo tempo. Danimarca prima con 14 punti, Italia seconda con 9 punti nel Grup . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Italia, pareggio con la Svezia: le Azzurre volano ai play-off

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