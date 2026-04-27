Sciacca pareggio con il San Vito e addio ai play-off | stagione chiusa tra rimpianti e Coppa Italia

La stagione dell’Unitas Sciacca si conclude con un pareggio di 1-1 contro il San Vito Lo Capo, risultato che sancisce l’eliminazione dai play-off. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare lo spunto decisivo nel finale. Con questo risultato, le speranze di avanzare si sono spente definitivamente, lasciando spazio a un finale di stagione tra rimpianti e attese per il futuro.