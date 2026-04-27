Sciacca pareggio con il San Vito e addio ai play-off | stagione chiusa tra rimpianti e Coppa Italia
La stagione dell’Unitas Sciacca si conclude con un pareggio di 1-1 contro il San Vito Lo Capo, risultato che sancisce l’eliminazione dai play-off. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare lo spunto decisivo nel finale. Con questo risultato, le speranze di avanzare si sono spente definitivamente, lasciando spazio a un finale di stagione tra rimpianti e attese per il futuro.
Finisce con un pareggio che sa di epilogo amaro la stagione dell’Unitas Sciacca. L’1-1 contro il San Vito Lo Capo chiude definitivamente la corsa ai play-off per entrambe le squadre, al termine di una gara combattuta ma priva del guizzo decisivo nel finale.L’avvio era stato perfetto per i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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