Italia in finale con il brivido anche nella 4×100 femminile alle World Relays! Le azzurre volano ai Mondiali

L’Italia si è qualificata per la finale dei Mondiali nella staffetta 4x100 femminile alle World Relays 2026, in svolgimento a Gaborone, in Botswana. Durante la giornata inaugurale dell’evento, le atlete italiane hanno ottenuto la qualificazione con una prestazione che si è conclusa con qualche brivido. La competizione internazionale rappresenta il primo grande meeting della stagione all’aperto su pista.

Arrivano ancora notizie per l’Italia in questa giornata inaugurale delle World Relays 2026, primo grande evento internazionale della stagione all’aperto su pista in corso di svolgimento a Gaborone (Botswana). Le azzurre della 4×100 hanno centrato infatti l’obiettivo della finale, garantendosi in questo modo anche e soprattutto la qualificazione automatica per i Campionati Mondiali di Pechino 2027. L’inedita formazione tricolore composta nell’ordine da Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Margherita Castellani e Zaynab Dosso ha dimostrato un potenziale nei pressi del record italiano (42.14 del 2023), lasciando però sul piatto diversi decimi con...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia in finale con il brivido anche nella 4×100 femminile alle World Relays! Le azzurre volano ai Mondiali Notizie correlate Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays: domani una nuova chance per volare ai MondialiSi apre con una brutta notizia per i colori azzurri la giornata inaugurale delle World Relays 2026, in programma a Gaborone e valevole come primo... Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: Dosso guida le azzurre della 4×100, tante assenzeIl direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato l’elenco dei convocati dell’Italia per le World Relays 2026, rassegna internazionale dedicata alle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · Atletica; World Relays al Via a Gaborone con 10 Lombardi; Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; World Relay: le staffette italiane (decimate) vanno a caccia dei mondiali. Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays: domani una nuova chance per volare ai MondialiSi apre con una brutta notizia per i colori azzurri la giornata inaugurale delle World Relays 2026, in programma a Gaborone e valevole come primo grande ... oasport.it Italia promossa in finale nella 4×400 mista alle World Relays! Pass mondiale in tasca per PechinoMissione compiuta! L'Italia centra al primo colpo il principale obiettivo della vigilia e accede alla finale della 4x400 mista alle World Relays 2026 in ... oasport.it Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays: domani una nuova chance per volare ai Mondiali - x.com Ecco i quartetti dell'Italia per le World Relays! Scopriamo le formazioni per le batterie di oggi, in palio i Mondiali - facebook.com facebook