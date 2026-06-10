Un articolo denuncia come l’Italia abbia abbandonato il suo passato storico, concentrandosi invece su mare e potenza. Viene sottolineato che questa scelta rappresenta una rinuncia alle radici culturali e storiche del paese. La crisi dell’Occidente si fa sentire, e il testo evidenzia come l’Italia abbia preferito puntare su aspetti materiali anziché valorizzare la propria identità storica. Non vengono citati nomi di persone, aziende o enti.

Roma, 10 giu – In un momento in cui la crisi dell’Occidente si acuisce sempre di più di fronte all’emergere di nuovi attori imperiali, mentre la talassocrazia americana è disposta a scatenare terremoti economici pur di preservare il suo controllo sugli stretti nevralgici del pianeta, a cominciare da Hormuz e Panama, quest’ultimo al centro di una contesa con i cinesi, conviene soffermarsi a riflettere su una domanda: in tutto ciò, dove va l’Italia? L’Italia condannata all’immobilismo storico. Il nostro Paese sembra ormai condannato a una sorta di immobilismo post-storico, immerso nel Mediterraneo eppure incapace di sfruttarlo per proiettarsi nel mondo circostante. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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