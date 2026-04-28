Il ghetto la storia l’Italia Modena racconta il contributo ebraico alla nazione

Il 17 marzo 1861 segna l’unificazione ufficiale dell’Italia, mentre il 25 aprile 1945 coincide con la liberazione dal fascismo e l’avvio della ricostruzione democratica. Nel corso di questa storia, gli ebrei di Modena hanno lasciato tracce importanti attraverso attività commerciali, culturali e sociali. Una visita guidata propone un percorso tra i quartieri e i luoghi simbolo, evidenziando il ruolo di questa comunità nel tessuto cittadino e nella formazione della nazione italiana.

Visita Guidata sulle tracce degli ebrei modenesi che hanno contribuito alla costruzione della nazione italianaIl 17031861 e il 25041945 sono due date che segnano dei traguardi importanti per l’Italia: la prima, il raggiungimento dell'agognata unità nazionale, la seconda, la fine della lotta.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate “C’era una volta il ghetto ebraico”, visita guidata all’ex aAbergo Diurno di ModenaSabato 14 febbraio alle 17 l’ex Albergo Diurno di piazza Mazzini apre le sue sale sotterranee per una visita guidata dal titolo “Gli ebrei in città. Gli studenti visitano il ghetto ebraico: "Sulle tracce di Bassani"I ragazzi dell’istituto comprensivo Bentivoglio di Poggio Renatico riscoprono l’eredità ebraica di Ferrara. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giovedì 23 aprile 2026 al Ghetto l'inaugurazione della mostra sulle stragi nazifasciste nella Guerra di Liberazione; LA RECENSIONE – Emanuele Calò: Leggere Di Nepi per capire il presente - Moked; Cagliari, al Ghetto la mostra sulle stragi nazifasciste e i processi dimenticati; Venezia celebra il 25 aprile: Grazie a chi ci ha consegnato l’Italia libera. Roma, il silenzioso dissenso del Ghetto: la storia delle prediche forzate e le orecchie tappateConoscete la storia delle orecchie tappate davanti alla chiesa di San Gregorio ai Quattro Capi, nel Ghetto di Roma? Si tratta di un racconto popolare – ma in realtà di storia comune – che ci racconta ... leggo.it Micaela Ramazzotti e la storia di Elena del Ghetto: 'Le donne scomode non piacciono mai'Una persona che ho cercato di restituire con tutta la sua forza e ribellione. Era anche scomoda. Ho lavorato sul fatto che non avesse in sé odio, sul suo non essere indifferente alle sofferenze degli ... ansa.it Crollo vertiginoso della quota dell’Italia ripescata ai Mondiali: cosa sta succedendo, perché tutti i bookmakers hanno alzato addirittura di 10 volte le possibilità della nazionale azzurra di giocare la fase finale della Coppa del Mondo - facebook.com facebook La giocata di Leone Domani finale di Coppa Italia Primavera per l’Under 20 x.com