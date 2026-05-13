Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Praia a Mare-Potenza | orari percorso tv La Montagna Grande di Viggiano ha pendenze importanti

Oggi si corre la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, da Praia a Mare a Potenza, per una distanza di 203 chilometri. La tappa attraversa la Calabria e la Basilicata, con un percorso che include la salita della Montagna Grande di Viggiano, caratterizzata da pendenze significative. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e prevede diversi momenti di interesse lungo il tracciato.

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Quinta tappa per il Giro d’Italia 2026: ci si sposta dalla Calabria alla Basilicata. Spazio alla Praia a Mare-Potenza, di 203 chilometri: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.15 PERCORSO. Si parte subito in salita con il GPM di terza categoria di Pestrieri (13.5 km al 4.8%), seguito da una leggera discesa fino allo Sprint di Francavilla in Sinni. Si ritorna successivamente pian piano a salire fino alla Montagna Grande di Viggiano (6.6 km al 9,1% di pendenza media, massima del 15%), GPM di seconda categoria. Da qui si resterà in quota fino al Chilometro Red Bull ed allo strappo della Sellata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Praia a Mare-Potenza: orari, percorso, tv. La Montagna Grande di Viggiano ha pendenze importanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Praia a Mare-Potenza: orari, percorso, tv. C’è il terreno per osareQuinta tappa per il Giro d’Italia 2026: ci si sposta dalla Calabria alla Basilicata. Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Praia a Mare-Potenza: percorso, orari, tvDopo il giorno di pausa ed il trasferimento dalla Bulgaria al territorio italiano, il Giro d’Italia 2026 è pronto a ripartire. Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 5: Percorso, orari, altimetria 13 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d'Italia 2026, 5^ tappa da Praia a Mare a Potenza: percorso e altimetria; Giro d'Italia 2026, il percorso della quinta tappa da Praia a Mare a Potenza; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa. Giro d’Italia 2026: Presentazione, percorso e favoriti per la Quinta Tappa Praia a Mare – Potenza (203 km). Dalla Calabria alla Basilicata con montagne tattiche, venti e possibili colpi di scena in salita. Scopri i favoriti, i dettagli del percorso e le … x.com Caffè Italia * 30/04/26 reddit Praia a Mare-Potenza, dove la passa la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada proseguirà domani, mercoledì 13 maggio 2026, quando si disputerà la quinta tappa, che ... oasport.it