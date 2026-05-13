Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Praia a Mare-Potenza | orari percorso tv La Montagna Grande di Viggiano ha pendenze importanti
Oggi si corre la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, da Praia a Mare a Potenza, per una distanza di 203 chilometri. La tappa attraversa la Calabria e la Basilicata, con un percorso che include la salita della Montagna Grande di Viggiano, caratterizzata da pendenze significative. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e prevede diversi momenti di interesse lungo il tracciato.
Quinta tappa per il Giro d’Italia 2026: ci si sposta dalla Calabria alla Basilicata. Spazio alla Praia a Mare-Potenza, di 203 chilometri: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.15 PERCORSO. Si parte subito in salita con il GPM di terza categoria di Pestrieri (13.5 km al 4.8%), seguito da una leggera discesa fino allo Sprint di Francavilla in Sinni. Si ritorna successivamente pian piano a salire fino alla Montagna Grande di Viggiano (6.6 km al 9,1% di pendenza media, massima del 15%), GPM di seconda categoria. Da qui si resterà in quota fino al Chilometro Red Bull ed allo strappo della Sellata.🔗 Leggi su Oasport.it
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