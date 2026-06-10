Italia dramma in mare | due ragazzini dispersi ricerche in corso

Due ragazzini sono dispersi al largo della Liguria di Ponente, tra Cala del Forte e la spiaggia delle Calandre a Ventimiglia. Le ricerche sono in corso da parte delle forze di soccorso. La vicenda riguarda una giornata di inizio estate che si è trasformata in emergenza. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'incidente né sui motivi della scomparsa. Le autorità stanno operando per trovare i dispersi.

Una tranquilla giornata di inizio estate si è trasformata in un vero e proprio incubo sulle coste della Liguria di Ponente, precisamente nel tratto di mare compreso tra il moderno porto di Cala del Forte e la frequentata spiaggia delle Calandre a Ventimiglia. Due giovani amici, rispettivamente un ragazzo di diciannove anni di origini marocchine e un venticinquenne di nazionalità brasiliana, entrambi residenti stabilmente nella vicina città di Sanremo, risultano attualmente dispersi dopo essere stati inghiottiti dalle onde tumultuose. Le operazioni di soccorso, scattate immediatamente nel corso del tardo pomeriggio, stanno vedendo l’impiego massiccio di uomini e mezzi speciali, coordinati in un imponente dispositivo che lavora senza sosta nel tentativo di localizzare i due ragazzi prima che l’oscurità e il peggioramento delle condizioni meteo rendano le ricerche ancora più complesse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Crans-Montana, 13 italiani feriti e 6 dispersi - 1Mattina News 02/01/2026

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