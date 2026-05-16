Carnia due escursionisti dispersi | ricerche a terra tra maltempo e nebbia

Due escursionisti sono scomparsi nella zona della Carnia, con le ricerche che sono in corso tra condizioni di maltempo e nebbia. Dopo il ritrovamento di una Vespa, le autorità stanno cercando di localizzarli, ma la visibilità ridotta complicano le operazioni. I soccorritori stanno lavorando a terra, affrontando pioggia e nebbia, senza ancora riuscire a individuare la loro posizione esatta. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre proseguono le operazioni di ricerca.

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? Domande chiave Dove si trovano esattamente i due escursionisti dopo il ritrovamento della Vespa?. Come stanno procedendo i soccorritori tra nebbia e pioggia in montagna?. Perché l'intervento dell'elicottero è attualmente bloccato nelle zone di Sella Chianzutan?. Quali sono le reali difficoltà che affrontano i tecnici verso il Monte Piombada?.? In Breve Vespa ritrovata nel parcheggio di Sella Chianzutan dopo la scomparsa dei due uomini.. Soccorso Alpino e Guardia di Finanza operano sui sentieri verso Monte Piombada.. Meteo avverso e nuvole basse impediscono l'uso dell'elicottero fino a domenica 17 maggio.. Operazioni terrestri coordinate dalla Sores tra pioggia e visibilità ridotta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carnia, due escursionisti dispersi: ricerche a terra tra maltempo e nebbia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Friuli: due escursionisti dispersi sopra Verzegnis, ricerche nella zona di Sella ChianzutanRicerche in corso nel territorio di Verzegnis, per due escursionisti di lingua tedesca dispersi ormai da ore. Maldive, il maltempo ferma le ricerche: quattro italiani ancora dispersiAll'indomani della tragedia nei fondali dell' isola maldiviana di Alimathà i corpi di quattro italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una... Friuli: due escursionisti dispersi sopra Verzegnis, ricerche nella zona di Sella ChianzutanRicerche in corso nel territorio di Verzegnis, per due escursionisti di lingua tedesca dispersi ormai da ore. L’allarme è scattato dopo il mancato rientro segnalato dal padre di uno dei due. Attivate ... fanpage.it Friuli, due escursionisti dispersi a Verzegnis: ricerche in corsoDue escursionisti sono attualmente dispersi nell'area montana di Sella Chianzutan, nel territorio comunale di Verzegnis, in Friuli. I soccorritori li stanno cercando dalle ore 12, ma ancora non è ... tg24.sky.it