Le ricerche di un'escursionista dispersa sono in corso dal 10 giugno, dopo che non si è presentata in albergo al termine di un'escursione sul Cammino retico. La struttura ha lanciato l'allarme questa notte. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

SEREN DEL GRAPPA - In corso da questa notte, 10 giugno, le ricerche di Isobel, l'escursionista che non si è presentata nella struttura dove avrebbe dovuto pernottare al termine di una tappa del Cammino retico che stava percorrendo. La 68enne di nazionalità inglese era partita ieri mattina, 9 giugno, dal bed and breakfast che aveva prenotato in località Stalle a Seren e avrebbe dovuto completare la tappa che dalla Valle di Seren arriva alla Valle di Schievenin, per poi passare la notte ad Alano di Piave. Il suo arrivo in albergo era previsto per le 17 ma non è mai arrivata. L'identikit Isobel ha i capelli corti grigi, è alta un metro e settanta di corporatura normale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Escursionista dispersa, ricerche in corso. Isobel non si presenta in albergo dopo il Cammino retico, la struttura lancia l'allarme: ricerche in corso

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