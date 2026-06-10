In Italia, circa 10 milioni di giovani non partecipano alle elezioni. Molti preferiscono impegnarsi in attività di attivismo sociale piuttosto che votare. Le questioni che potrebbero motivarli a recarsi alle urne includono occupazione, istruzione e ambiente. Tuttavia, mancano di fiducia nelle istituzioni e ritengono che il voto non possa influenzare significativamente le decisioni politiche. La partecipazione elettorale tra i giovani si mantiene bassa rispetto ad altre fasce di età.

Perché i giovani preferiscono l'attivismo sociale al voto nelle urne?. Quali temi concreti potrebbero riportare i 10 milioni di elettori?. Come influisce il dibattito sulle alleanze sulla partecipazione elettorale?. Cosa rischia la democrazia se l'astensionismo giovanile diventa irreversibile?.? In Breve I giovani tra 18 e 35 anni rappresentano il 20% degli adulti italiani.. In Lombardia l'astensionismo elettorale ha superato la soglia del 47%.. L'affluenza nella provincia di Milano è scesa sotto il 50% degli aventi diritto.. Il distacco riguarda crisi energetica, sicurezza e aumento del costo della vita..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ameve.eu - Italia: 10 milioni di giovani si allontanano dalle urne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna, in aumento i minori stranieri che si allontanano dalle comunitàNel territorio bolognese si registra un aumento dei minori stranieri non accompagnati che lasciano le comunità di accoglienza.

Cotarella: il vino è un’icona: "Troppa disinformazione. E i giovani si allontanano"Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, ha commentato la situazione del settore vinicolo affermando che il vino rappresenta un’icona culturale...

Temi più discussi: Ponte del 2 giugno, 10 milioni prenotazioni in Italia; Trasporto aereo, l’Italia punta a 305 milioni di passeggeri al 2035; Il family office H14 distribuisce 10 milioni di dividendi ai tre figli più giovani di Berlusconi; Italia, il 10% delle famiglie ha il 60% della ricchezza.

Ponte del 2 giugno, 10 milioni prenotazioni in Italia Prenotazioni in crescita del 3% nel primo assaggio di vacanza estiva. Il balneare la scelta preferita per il ponte x.com

Covip, 10,5 milioni iscritti a previdenza complementare a fine 2025, +4,8%(ANSA) - ROMA, 10 GIU - A fine 2025, gli iscritti alla previdenza complementare sono quasi 10,5 milioni (+4,8% rispetto al 2024) con una percentuale sulle forze di lavoro del 39,9%.Lo si legge nella R ... tuttosport.com

Logistica, dai corrieri aerei internazionali spinta all’export da 24 miliardi di euroLo studio della Bocconi che fotografa l’attività di Aicai, l’associazione che riunisce le attività di Dhl Express Italy, FedEx e Ups in Italia ... repubblica.it