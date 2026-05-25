Bologna in aumento i minori stranieri che si allontanano dalle comunità

Nel territorio bolognese si registra un aumento dei minori stranieri non accompagnati che lasciano le comunità di accoglienza. Rispetto al 2025, più giovani cercano di raggiungere i propri familiari, spesso allontanandosi senza autorizzazione. La tendenza è in crescita rispetto all’anno precedente, evidenziando una maggiore mobilità tra i minori ospitati. Le autorità monitorano le situazioni per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

“Rispetto al 2025, quest’anno nel territorio bolognese si registra un aumento dei giovani, in particolare minori stranieri non accompagnati, che si allontanano dalle comunità che li ospitano spesso per cercare di raggiungere i loro cari. Il dato è passato da 40 a 50, sono stati una decina, poi, i minori italiani che si sono allontanati dalle loro famiglie, sovente dopo litigi”. A fare il punto è la vicedirigente della divisione anticrimine della questura di Bologna Raffaella Alecci in occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi. In Piazza Galvani, la polizia, per informare e sensibilizzare soprattutto i più giovani, ha organizzato una iniziativa, distribuendo consigli e materiale informativo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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