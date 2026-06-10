Italbasket riparte la missione Mondiale | i 17 convocati per le sfide con Islanda e Lituania

Da gazzetta.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale italiana di basket ha annunciato la rosa dei 17 giocatori convocati per le prossime partite di qualificazione al Mondiale. La squadra affronterà l’Islanda il 2 luglio a Reykjavik e la Lituania il 5 luglio a Bologna. Le due gare sono valide per le qualificazioni e si svolgeranno rispettivamente in Islanda e in Italia. La selezione prosegue il percorso di qualificazione nel torneo mondiale.

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Riprende la missione Mondiale 2027 per l'Italbasket. Coach Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno che inizierà a Roma il 15 giugno. Nella lista ci sono anche 16 giocatori a disposizione del ct, che a seconda delle necessità della squadra potrà convocare. I giocatori dell’Olimpia Milano, della Reyer Venezia, della Scaligera Verona e di Valencia potranno raggiungere il gruppo, in caso, solo al termine degli impegni con i rispettivi club (finali scudetti e finale promozione in A2). Gli appuntamenti ufficiali saranno a luglio: il 2 l'Italia giocherà la prima delle due gare della terza e ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale del 2027: a Reykjavik contro l’Islanda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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