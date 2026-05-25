Il commissario tecnico ha convocato una rosa composta principalmente da giovani per le prossime partite amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. La selezione include giocatori con meno esperienza internazionale, puntando su talento e freschezza. La squadra si prepara a affrontare queste sfide con un organico rinnovato, senza nomi di lunga data nel gruppo. La scelta mira a testare le potenzialità dei giovani e a valutare possibili inserimenti futuri.

di Alberto Petrosilli Una Nazionale giovane, ambiziosa e ricca di talento: i convocati di Baldini per le due amichevoli di giugno. Presente l’interista Pio Esposito. La nuova Italia targata Silvio Baldini è pronta a chiudere la stagione con due test internazionali contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico ha ufficializzato la lista dei 24 convocati per le amichevoli del 3 e 7 giugno, scegliendo un gruppo dall’età media bassissima ma già con tanta esperienza accumulata tra Serie A, campionati esteri e competizioni europee. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Gli Azzurri sfideranno il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg mercoledì 3 giugno alle 20. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Francesco Pio Esposito guida la nuova Italia: Baldini punta sui giovani per le sfide con Lussemburgo e Grecia. I convocati

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