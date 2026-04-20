La Nazionale italiana di basket si appresta a giocare una partita importante contro la Lituania, in vista della qualificazione ai Mondiali 2027. La sfida si terrà il 5 luglio alla Virtus Arena di BolognaFiere, con inizio alle ore 20. Si tratta di un match che potrebbe determinare il percorso degli azzurri nel torneo mondiale.

La Nazionale italiana di basket si prepara a un passaggio decisivo per l’accesso ai Mondiali 2027, con la sfida casalinga contro la Lituania fissata per il 5 luglio presso la Virtus Arena di BolognaFiere alle ore 20.00. Gli Azzurri, impegnati nel percorso di qualificazione europea, affronteranno i lituani dopo una trasferta in Islanda prevista per il 2 luglio, chiudendo così la prima fase degli European Qualifiers. Il valore del territorio e la nuova cornice bolognese. L’appuntamento del 5 luglio rappresenta un evento significativo non solo per il calendario sportivo, ma anche per il legame storico tra il basket nazionale e la città di Bologna, dove dal 1947 sono state disputate 40 partite della Nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzurri verso il Mondiale: sfida decisiva contro la Lituania a Bologna

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