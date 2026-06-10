italbasket i convocati per il raduno di roma

Roma, 10 giugno 2026 - L’estate che sta per arrivare sarà un’estate decisamente importante per l’Italbasket, che affronterà le due importantissime sfide della terza finestra delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2027. Gli azzurri, attualmente primi nel gruppo D con 7 punti, se la vedranno il 2 luglio a Reykjavik contro l’Islanda - che ha battuto 81-76 l’Italia nel match d’esordio sulla panchina azzurra di Luca Banchi, il 27 novembre scorso - e con la Lituania - battuta di un punto a domicilio il 30 novembre a Bologna alla Virtus Arena, il 5 luglio prossimo. Le due sfide saranno precedute da un paio di amichevoli contro la Croazia (24 giugno a Gorizia, alle 19.30) e contro la Slovenia (27 giugno, alle 20, a Celje), ma soprattutto da un ritiro che comincerà lunedì prossimo, 15 giugno, Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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