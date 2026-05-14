Venerdì 23 maggio il PalaBanca di Lugo sarà teatro del raduno dell’Italbasket over 50, con la presenza di un ex giocatore noto come ’Ghiaccio’ Chiacig. L’evento coinvolge atleti appartenenti alla categoria master, che si ritroveranno per una sessione di allenamento e incontri. La giornata prevede anche attività sportive e momenti di aggregazione tra i partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane.

Il PalaBanca di Lugo ospiterà venerdì 23 maggio il raduno dell’Italbasket Master, la rappresentativa nazionale Over 50 composta da ex giocatori professionisti che hanno collezionato in poco piu` di un decennio un palmares da far invidia a molte nazionali maggiori: tre ori mondiali, due argenti europei, tre medaglie di bronzo continentali e, l’ultima in ordine di tempo, il bronzo ai Mondiali FIMBA 2025. La scelta del campo lughese non è casuale in quanto cinque dei convocati azzurri sono giocatori dei Mystere Mules, la formazione lughese che milita nei campionati Over 40 e Over 50 e che si e` imposta negli ultimi anni come una delle realta` piu` solide del basket master in Romagna.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al PalaBanca di Lugo il 23 maggio il raduno dell’Italbasket over 50. C’è anche ’Ghiaccio’ Chiacig

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