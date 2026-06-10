Istituti tecnici e riforma l’ex ministro Bianchi perplesso sulla riduzione di un anno | Sacrifica materie necessarie per acquisire quella solidità culturale per i cambiamenti

L'ex ministro ha espresso dubbi sulla riduzione di un anno nei percorsi degli istituti tecnici e professionali, sottolineando che questa scelta potrebbe compromettere l'acquisizione di competenze fondamentali. La riforma prevede anche la sperimentazione di percorsi scolastici più brevi, portando a un dibattito acceso tra chi sostiene efficienza e chi teme una perdita di solidità culturale. La discussione si concentra sulle conseguenze di queste modifiche per la formazione degli studenti.

La riorganizzazione degli istituti tecnici e professionali, unita alla sperimentazione dei percorsi scolastici ridotti a quattro anni, continua ad alimentare il confronto sul futuro della scuola italiana. All’interno di questa delicata discussione si inserisce l’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il quale prende spunto dagli incontri del TechSkill Forum svolti di recente al Cairo per avviare una più ampia riflessione. In un intervento ospitato sulle pagine del quotidiano Il Sole 24 Ore, l’economista esprime aperta preoccupazione per la decisione di accorciare il ciclo di studi. Nella sua analisi, queste discipline rappresentano le fondamenta per permettere agli studenti di leggere criticamente i profondi mutamenti della società. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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