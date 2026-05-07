Riforma istituti tecnici Valditara | Sciopero non riuscito nessun taglio a materie e organici Per la CGIL adesione massiccia e annuncia blocco scrutini e attività aggiuntive
Il ministro dell’Istruzione ha dichiarato che lo sciopero indetto contro la riforma degli istituti tecnici non ha avuto successo e che non ci saranno riduzioni di materie o organici. La CGIL invece riferisce di un’adesione massiccia da parte dei lavoratori e annuncia che sono previsti blocchi degli scrutini e delle attività aggiuntive. La protesta riguarda le modifiche apportate al settore dell’istruzione tecnica e le modalità di gestione delle scuole.
Una protesta, due letture opposte. Mentre Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, parlava di un’adesione “complessiva dell’1,78%” e bollava lo sciopero come “non riuscito” e “politico”, dalla FLC CGIL sono arrivate cifre che raccontano una mobilitazione diffusa “da Torino a Messina”, con punte superiori all’80% in diversi istituti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Leggi anche: Riforma istituti tecnici, Valditara: “Sciopero non riuscito, basta con linguaggio da vetero comunismo”. Per la CGIL “massiccia adesione da Torino a Messina”, poi annuncia blocchi di scrutini e libri di testo
Sciopero Riforma istituti tecnici, opposizioni attaccano: “Valditara mette toppe, serve confronto vero”. Per la FLC CGIL alta l’adesioneLa mobilitazione nazionale di oggi ha riacceso i riflettori sulla riforma degli istituti tecnici.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Scuola, tutte le superiori in quattro anni. Il sogno di Valditara?; Riforma istituti tecnici, al Ministero incontro con i sindacati: Stabilità per organico e discipline; Scuola, monta la protesta contro la riforma dei tecnici: oltre 30mila firme. Il 7 maggio sciopero; Sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici.
Sciopero riforma istituti tecnici, opposizioni attaccano: Valditara mette toppe, serve confronto vero. Per la FLC CGIL alta l’adesioneMentre scuole e docenti scioperano, Manzi (Pd) chiede modifiche concrete e Caso (M5S) invita a rinviare l’attuazione ... orizzontescuola.it
Sciopero contro la riforma degli istituti tecniciOggi la mobilitazione promossa dalla Flc Cgil. Procedure confuse, dice il sindacato, che incontra la Sovrintendente Fey ... rainews.it
Treviso Provincia | Riforma degli istituti tecnici, adesioni allo sciopero anche nella Marca - facebook.com facebook
La scuola in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici Oggi la protesta di Usb e Cobas, da domani si aggiungerà la Flc Fracassi (Cgil): «Si piega l’istruzione alle esigenze delle imprese» Riccardo Chiari x.com