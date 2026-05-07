Riforma istituti tecnici Valditara | Sciopero non riuscito nessun taglio a materie e organici Per la CGIL adesione massiccia e annuncia blocco scrutini e attività aggiuntive

Il ministro dell’Istruzione ha dichiarato che lo sciopero indetto contro la riforma degli istituti tecnici non ha avuto successo e che non ci saranno riduzioni di materie o organici. La CGIL invece riferisce di un’adesione massiccia da parte dei lavoratori e annuncia che sono previsti blocchi degli scrutini e delle attività aggiuntive. La protesta riguarda le modifiche apportate al settore dell’istruzione tecnica e le modalità di gestione delle scuole.