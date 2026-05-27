Riforma istituti tecnici | cosa cambia nella didattica e rimodulazione degli orari delle materie Il tempo scuola sarà ridotto o riorganizzato? INTERVISTA al profre Andrea Fossati

La riforma degli istituti tecnici prevede modifiche nella didattica e nella distribuzione oraria delle materie. La durata del tempo scuola sarà soggetta a riorganizzazioni, con possibili riduzioni o variazioni nelle ore dedicate. La riforma mira a sviluppare competenze professionali e a favorire una maggiore flessibilità territoriale. Sono state introdotte nuove sfide organizzative per le scuole, che dovranno adattarsi alle modifiche nel calendario e nell’offerta formativa.

Il futuro dell’istruzione tecnica tra competenze professionali, flessibilità territoriale e nuove sfide organizzative. Abbiamo incontrato il prof. Andrea Fossati, Dirigente Scolastico dell’IIS “Pio La Torre” di Palermo, per analizzare da vicino la riforma degli istituti tecnici, l’impatto sulle discipline strategiche e il delicato equilibrio tra le esigenze del mercato del lavoro e la tutela del diritto allo studio. Il passaggio da un’istruzione focalizzata sulle conoscenze a una incentrata sulle competenze professionali modifica l’impostazione didattica degli istituti tecnici? In che modo? Quale valore assumerà il diploma con la riforma? Negli ultimi anni si parla sempre di più di una scuola che non si limiti a “spiegare” concetti, ma che aiuti davvero gli studenti a saperli usare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Riforma Istituti Tecnici: cosa cambia davvero per i docenti

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