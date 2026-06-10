L’esercito israeliano si sta mobilitando per un’eventuale offensiva su larga scala a Gaza, con preparativi in corso. Nel 2026, si stima che oltre 1000 palestinesi siano stati uccisi nella regione. Mentre i riflettori internazionali sono puntati sull’Iran e sul Libano, le operazioni militari in Gaza sembrano essere una delle possibilità imminenti. La situazione rimane tesa e in evoluzione, senza annunci ufficiali di un’azione imminente.

Mentre l’attenzione mondiale è concentrata sui fronti di Iran e Libano, l’esercito israeliano si sta preparando attivamente per un possibile ritorno a combattimenti su larga scala nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Haaretz, funzionari delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno dichiarato che Hamas avrebbe sfruttato gli ultiomi mesi per ricostruire in modo significativo le proprie capacità militari e organizzative. Da qui il pretesto per una nuova offensiva, con buona pace degli appelli di Trump. Il Capo di Stato Maggiore delle Idf, Eyal Zamir, ha recentemente approvato diversi piani operativi presentati dal Comando Sud come parte delle discussioni per la ripresa delle operazioni di terra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Israele si prepara a una nuova offensiva su larga scala a Gaza: nel 2026 oltre 1000 palestinesi uccisi

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