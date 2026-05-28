Mosca afferma che la Nato sta rafforzando le proprie forze sul fianco orientale e si sta preparando a un conflitto su larga scala. La tensione tra Russia, Ucraina e Occidente resta elevata, con accuse da parte di Mosca di un possibile escalation militare. La Russia ha evidenziato l’intensificazione delle attività militari della Nato nella regione senza fornire dettagli specifici. La situazione rimane in attesa di sviluppi.

Mosca accusa la Nato di prepararsi a un conflitto su larga scala sul fianco est. Kiev denuncia un nuovo attacco russo con Kinzhal e 147 droni, mentre Kallas invita l’Ue a restare unita. Resta alta la tensione tra Russia, Ucraina e Occidente. Mosca accusa la Nato di rafforzare il proprio dispositivo militare sul fianco orientale e di prepararsi a un conflitto armato su larga scala. "L'Alleanza Atlantica sta costantemente rafforzando il suo potenziale militare sul fianco orientale, mantenendo in quella zona intense attività di intelligence e addestramento, modernizzando le infrastrutture esistenti e creandone di nuove. La Nato, di fatto, si sta preparando a un conflitto armato su larga scala nell'est". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo affondo di Mosca: "La Nato si prepara a conflitto su larga scala su fianco est"

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