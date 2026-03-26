Nelle ultime ore sono state segnalate offensive militari di vasta portata da parte di Israele, mentre fonti ufficiali riferiscono che gli Stati Uniti hanno dispiegato circa 2.500 soldati nel Golfo Persico. Nel frattempo, Teheran si starebbe preparando a un possibile intervento terrestre nell’isola di Kharg, secondo alcune fonti. La situazione tra Washington e Teheran rimane tesa, anche se si mantengono alcuni canali di comunicazione.

Roma, 26 marzo 2026 – I contatti fra Washington e Teheran ci sono ma la guerra in Medio Oriente procede ad alta intensità. Stanotte l’esercito israeliano ha affermato di aver lanciato attacchi su larga scala in Iran: nel mirino ancora le infrastrutture del Paese. Secondo fonti arabe intanto gli Usa avrebbero ordinato il dispiegamento di 2.500 soldati nel Golfo mentre, stando alla Cnn, l’Iran si prepara a un’ invasione di terra dell’isola cruciale di Kharg da parte delle forze statunitensi. Un’altra bomba a grappolo ha colpito Israele: 3-4 ordigni per un totale di un centinaio di chili di esplosivo. L'impatto su una zona centrale di Tel Aviv ha causato feriti e danni estesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ultime notizie Iran: Israele sferra attacchi su larga scala. Media: “Usa schierano 2.500 soldati nel Golfo. Teheran si prepara a invasione di terra a Kharg”

Articoli correlati

Iran, la guerra in diretta: Cnn: “Iran si prepara a invasione, piazza mine a Kharg”, Esercito israeliano: “Sferrati attacchi su larga scala”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: l'esercito israeliano afferma di aver sferrato "attacchi su larga scala" in Iran.

Leggi anche: Israele annuncia “nuova fase” della guerra in Iran: attacchi su larga scala a Teheran. Trump: “Perdita di tempo inviare truppe di terra, hanno perso tutto”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ultime notizie

Temi più discussi: L'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. Massiccia offensiva dell'Idf sul Libano; Medio Oriente: Media Iran, 'Teheran pone 5 condizioni, proposta Usa eccessiva'; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Trump ferma la guerra del gas, lo stop a Israele e il messaggio all’Iran.

Ultime notizie Iran: Israele sferra attacchi su larga scala. Media: Usa schierano 2.500 soldati nel Golfo. Teheran si prepara a invasione di terra a KhargIl regime islamico respinge il piano Usa: un’altra bomba a grappolo colpisce la zona di Tel Aviv, feriti. Missili sugli Emirati. Trump: I negoziatori iraniani vogliono un accordo ma hanno paura di es ... quotidiano.net

Guerra in Iran, le ultime news in diretta | Un altro giorno di tensione tra prove di pace fragili, raid e rischio escalationFoto da Imagoeconomica Guerra in Iran, LIVE sul QdS: tutte le ultime news e gli aggiornamenti ... msn.com

idea per la tavola di pasqua https://www.ultimenotizieflash.com/benessere/casa/per-pasqua-prepara-il-segnaposto-a-forma-di-coniglietto-per-la-tavola - facebook.com facebook

Ultime notizie! È ora disponibile #TomodachiLife: Una vita da sogno – Versione di benvenuto! Crea fino a tre personaggi Mii e sblocca un costume da criceto! E potrai trasferire tutto quanto al gioco completo! Provalo gratis: ntdo.com/6019A0Y41 x.com