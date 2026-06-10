Tre persone sono morte e alcune sono rimaste ferite in due attacchi aerei israeliani nel sud del Libano. Gli attacchi sono stati condotti oggi contro obiettivi del gruppo sciita Hezbollah. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di feriti. Le operazioni aeree continuano nella regione, con l’obiettivo di colpire le postazioni del gruppo armato. La situazione nel sud del Libano resta tesa a seguito dei raid.

Almeno 3 persone sono state uccise e un numero imprecisato è rimasto ferito in due attacchi aerei condotti oggi dalle forze armate di Israele (Idf) contro obiettivi del gruppo armato sciita Hezbollah nel sud del Libano. La notizia è stata confermata dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui le prime due vittime sono state uccise questa mattina a Tayr Debba, nel distretto di Tiro, dove un drone israeliano ha colpito una motocicletta con a bordo due persone, e l’altra è morta a Doueir, nel governatorato di Nabatiyeh, dove un raid dell’Idf ha centrato un veicolo. Sotto le bombe Altri raid aerei israeliani hanno colpito alle prime ore di oggi le località di Siddikine e Deir Kanoun Naher, sempre nel distretto di Tiro, dove l’ultimo bombardamento ha abbattuto una casa di due piani, senza però provocare vittime. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Tpi.it - Israele continua a bombardare il sud del Libano: almeno 3 morti nei raid di oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israele continua a costruire il suo karma: Libano come Gaza

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Trump chiama Netanyahu: "Sei un pazzo", ma Israele continua a bombardare il sud del Libano e causa 6 vittime

Iran, Axios: “Trump a Netanyahu: ‘Sei un pazzo, non fosse per me saresti in galera’”. Israele continua a bombardare il sud del LibanoSecondo Axios, l'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe detto a Netanyahu che senza di lui sarebbe in galera e lo avrebbe definito un pazzo.

Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Netanyahu annuncia: Nuovo stop ai bombardamenti con l'Iran, ma intanto Israele continua a colpire il sud del Libano. E in tre mesi ha ucciso 3.637 persone e ferito 11.188; Trump chiama Netanyahu: Sei un pazzo, ma Israele continua a bombardare il sud del Libano e causa 6 vittime; Libano-Israele, la tregua che non c'è. Tel Aviv continua a bombardare e Hezbollah (escluso dai colloqui) replica: Accordo inaccettabile.

Israele continua a bombardare il sud del Libano: almeno 3 morti nei raid di oggiProseguono i bombardamenti nonostante il cessate il fuoco concordato il 17 aprile scorso. Dal 2 marzo, secondo il ministero della Salute di Beirut, almeno 3.666 persone sono state uccise e quasi 11.32 ... tpi.it

Israele continua a bombardare il Libano Nel bombardamento sono state usate munizioni statunitensi M825A1 che esplodendo in aria, rilasciano flussi di fosforo bianco, L'esercito sionista ha cercato di smentire, sostenendo che il suo utilizzo è vietato, fatte salv x.com

Israele continua a bombardare il Libano nonostante i colloqui di pace reddit

Libano-Israele, la tregua che non c’è. Tel Aviv continua a bombardare e Hezbollah (escluso dai colloqui) replica: Accordo inaccettabileCessate il fuoco Libano-Israele firmato senza Hezbollah, che lo respinge. Tel Aviv prosegue i raid nel Sud del Libano. ilfattoquotidiano.it