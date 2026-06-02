Secondo Axios, l'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe detto a Netanyahu che senza di lui sarebbe in galera e lo avrebbe definito un pazzo. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha intensificato i bombardamenti nel sud del Libano, colpendo diverse aree. Le operazioni militari sono in corso mentre le tensioni nella regione rimangono alte.

Durante una telefonata piena di insulti, Donald Trump si sarebbe scagliato contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l’escalation israeliana in Libano. Lo riporta Axios, citando due funzionari statunitensi e una terza fonte a conoscenza della conversazione. Ieri, l’Iran ha minacciato di abbandonare i negoziati con gli Stati Uniti a causa delle azioni di Israele in Libano. E, come riporta Axios, durante la telefonata, Trump ha definito Netanyahu “pazzo” e lo ha accusato di ingratitudine. Il sito, cita un funzionario statunitense che riassume il messaggio di Trump a Netanyahu: “Sei completamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Axios: “Trump a Netanyahu: ‘Sei un pazzo, non fosse per me saresti in galera’”. Israele continua a bombardare il sud del Libano

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Trump Backs Netanyahus Wars in Gaza, Iran & Beyond

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