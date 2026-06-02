Donald Trump avrebbe chiamato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu per chiedergli di ridimensionare i piani delle operazioni militari in Libano. È stata una telefonata che, secondo le fonti riportate da Axios, è stata molto accesa. Trump su Truth Social ha scritto che la telefonata è stata “produttiva”, ma le parole che circolano online sono diverse. Sembra che Trump abbia detto a Netanyahu: “Sei un pazzo“. E rispetto alle azioni in Libano: “Tutti odiano Israele per questo”. Trump a Netanyahu: una telefonata di insulti Donald Trump ha avuto uno scontro telefonico con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo le fonti, infatti, la telefonata sarebbe stata molto dura e dai toni accesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Trump chiama Netanyahu: "Sei un pazzo", ma Israele continua a bombardare il sud del Libano e causa 6 vittime

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Trump tells Netanyahu to calm down following brutal Lebanon strikes

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