Isernia | torna la guida digitale per gli eventi dell’estate 2026

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata riproposta la guida digitale per gli eventi estivi 2026 nella zona di Isernia. La guida dovrebbe integrare anche le feste dei piccoli borghi e raccogliere segnalazioni di eventi non ancora ufficializzati. Non sono state fornite indicazioni su chi si occuperà di aggiornare le informazioni o di gestire le segnalazioni. La pubblicazione è prevista in vista della stagione estiva 2026, con l’obiettivo di promuovere gli eventi locali.

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Come farà la guida a includere le feste dei piccoli borghi? Chi raccoglierà le segnalazioni degli eventi non ancora ufficializzati? Quali strumenti digitali permetteranno di consultare il calendario estivo? Perché il coinvolgimento del Servizio Civile è fondamentale per il progetto??? In Breve Servizio Civile raccoglie segnalazioni dai territori per aggiornare la guida digitale. Progetto copre appuntamenti tra giugno e settembre 2026 nella provincia d'Isernia. Strumento digit . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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