Isernia | torna la guida digitale per gli eventi dell’estate 2026

Notizia in breve

È stata riproposta la guida digitale per gli eventi estivi 2026 nella zona di Isernia. La guida dovrebbe integrare anche le feste dei piccoli borghi e raccogliere segnalazioni di eventi non ancora ufficializzati. Non sono state fornite indicazioni su chi si occuperà di aggiornare le informazioni o di gestire le segnalazioni. La pubblicazione è prevista in vista della stagione estiva 2026, con l’obiettivo di promuovere gli eventi locali.