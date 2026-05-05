Tutti gli eventi dell' estate 2026 a Terricciola | pubblicato il cartellone

È stato pubblicato il cartellone degli eventi estivi 2026 a Terricciola. La stagione si svilupperà da maggio a settembre, coinvolgendo il centro e i paesi limitrofi. Durante questi mesi si susseguiranno diverse iniziative, tra spettacoli, manifestazioni culturali e appuntamenti dedicati alla comunità locale. Il programma completo è stato reso disponibile in vari punti del territorio e online.

Un'estate lunga, diffusa e ricca di appuntamenti animerà Terricciola e i suoi paesi da maggio a settembre 2026. Il cartellone degli eventi estivi,promosso dal Comune di Terricciola in sinergia con le associazioni locali, trasforma il borgo in un vero palcoscenico a cielo aperto, intrecciando.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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