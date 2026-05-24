Quest’estate, in piazza Matteotti a Scandicci, si terranno ancora più eventi con l’aggiunta dell’anello di San Giusto. L’area ospiterà ristorazione e un palco dedicato a iniziative rivolte a un pubblico under 35. La novità si affianca alle tradizionali attività dell’estate, ampliando l’offerta di intrattenimento e coinvolgendo un pubblico più giovane. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, senza ulteriori dettagli su date o programmi specifici.

Estate di Scandicci, un’area in più per gli eventi. Quest’anno al palco e ai chioschi di piazza Matteotti si aggiungerà l’anello di San Giusto, animata da ristorazione e da un palco per eventi dedicati a un pubblico under 35. Al Ginger Zone di piazza Togliatti inoltre saranno programmate delle giornate dedicate all’universo del gaming, per tutti gli appassionati di giochi da tavolo. "Vogliamo una città sempre più viva – ha detto la sindaca Claudia Sereni – che offra iniziative per ogni età. In estate Scandicci diventerà un palcoscenico a cielo aperto, rivolto a tutte le generazioni, capace di valorizzare i tanti spazi del nostro territorio e di animarli, attraendo pubblico dall’area della Città Metropolitana e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli eventi dell’estate con un’arena in più

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