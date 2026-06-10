A Baghdad, l’ondata di caldo estremo ha fatto salire le temperature vicino ai 50°C. I cittadini adottano misure come l’uso di ventilatori, l’evitare attività all’aperto e il consumo di molta acqua. Le autorità raccomandano di limitare l’esposizione al sole e di seguire le indicazioni per prevenire problemi di salute legati al caldo intenso. La situazione interessa anche altre zone del paese, dove le temperature sono in aumento.

Iraq alle prese con un’ ondata di caldo estremo con temperature che si avvicinano ai 50° in diverse zone del Paese. Nella capitale Baghdad, il termometro ha toccato i 45° costringendo i residenti a ingegnarsi per trovare del fresco. Nelle affollate vie del mercato della metropoli, hanno allestito sistemi di raffreddamento improvvisati collegando degli irrigatori d’acqua ai ventilatori elettrici. Un altro rifugio popolare dal caldo implacabile sono le piscine e i parchi acquatici della città, dove molti si sono radunati per rilassarsi e prendersi una pausa dal caldo torrido. Questo articolo Iraq, ondata di caldo estremo a Baghdad: ecco come... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iraq, ondata di caldo estremo a Baghdad: ecco come si difendono i cittadini della capitale

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