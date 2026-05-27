Con l'aumento delle temperature, la città ha attivato un piano speciale che durerà fino a ottobre. Sono state introdotte nuove regole per prevenire incendi boschivi e gestire le ondate di calore. Le misure includono restrizioni e precauzioni specifiche per limitare i rischi legati al caldo estremo. Le autorità hanno comunicato che queste regole saranno in vigore per tutta la stagione calda.

Con l’arrivo delle alte temperature, la Capitale corre ai ripari contro incendi boschivi e ondate di calore. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato la nuova ordinanza predisposta dalla Protezione Civile che entrerà in vigore dal 1° giugno fino al 30 ottobre 2026, introducendo una serie di misure straordinarie per la sicurezza ambientale e la tutela della salute pubblica. Il provvedimento unifica, come già avvenuto lo scorso anno, le strategie di prevenzione degli incendi con quelle dedicate alla gestione delle emergenze legate al caldo intenso. L’obiettivo è ridurre il rischio di roghi nelle aree verdi cittadine e limitare gli effetti delle temperature estreme soprattutto sulle persone più fragili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Incendi e caldo estremo, scatta il piano della Capitale: nuove regole fino a ottobre

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