Ondata di caldo estremo | domani bollino rosso per 4 città italiane

Domani quattro città italiane saranno segnate dal bollino rosso a causa di caldo estremo elevato. È previsto anche un rischio di temporali e fulmini, che potrà interessare alcune zone. Per chi deve muoversi con l’auto, si consiglia di proteggere il veicolo dai temporali e dai fulmini, adottando apposite precauzioni. La giornata sarà caratterizzata da temperature molto alte e condizioni meteorologiche instabili.

? Punti chiave Quali città passeranno domani al bollino rosso per rischio sanitario?. Come proteggere l'auto dai temporali e dai fulmini previsti venerdì?. Dove colpiranno i temporali dopo il picco di calore estremo?. Chi deve seguire i protocolli di sicurezza per il caldo intenso?.? In Breve Bologna, Firenze, Roma e Torino passano al bollino rosso giovedì 28 maggio.. Temporali con fulmini e vento colpiranno Lombardia, Emilia e Basso Veneto venerdì.. Bari, Cagliari, Messina, Palermo e Reggio Calabria passano al bollino giallo.. Anomalia termica nel Nord raggiunge i 9°C sopra la media stagionale.. Trentasei gradi registrati a Pavia, Piacenza, Cremona e Modena segnano il picco di un’ondata di calore estremo che colpisce l’Italia in questo mercoledì 27 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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