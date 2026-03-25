L’Iran ha lanciato missili verso Israele, Kuwait, Bahrein e Giordania, come comunicato dalla televisione di Stato. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno proposto un piano di pace articolato in 15 punti, senza ulteriori dettagli disponibili. La situazione militare e diplomatica rimane sotto stretta osservazione, mentre le tensioni tra le diverse aree continuano a evolversi.

Oggi l’Iran ha lanciato missili in direzione di Israele, Kuwait, Bahrein e Giordania, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato (Irib). Secondo l’emittente, i Guardiani hanno preso di mira diversi obiettivi nel nord e nel centro di Israele, tra cui Tel Aviv, nonché due basi militari utilizzate dagli Stati Uniti in Kuwait, un’altra in Bahrein e un’altra ancora in Giordania, utilizzando “missili e droni”. Kuwait di nuovo bersaglio dell’Iran. Il Kuwait è nuovamente bersaglio di un attacco con droni e missili dopo un primo attacco che aveva provocato l’incendio di un serbatoio di carburante dell’aeroporto internazionale dell’emirato. “Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente rispondendo ad attacchi ostili con missili e droni”, ha annunciato l’esercito kuwaitiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran ha lanciato missili verso Israele, Kuwait, Bahrein e Giordania e intanto gli USA inviano piano di pace di 15 punti

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